Prandelli: "Cassano merita un applauso: ha rinunciato ai soldi"

Cesare Prandelli va controcorrente: dopo i duri attacchi subiti da Antonio Cassano per la decisione di ritirarsi dal calcio e i continui ripensamenti, l'ex c.t. che lo ha rilanciato in Nazionale tra il 2012 e il 2014 prende le sue difese.



"Credo che si tratti di una decisione molto onesta, che avvalora tutto quello che ho sempre pensato di questo ragazzo - ha spiegato Prandelli a Repubblica - Antonio ha valori importanti, è fortemente legato ai suoi cari, alla sua famiglia. E prendendo una decisione di questo tipo, in questo momento dell’anno sono convinto che abbia avuto rispetto di tutti: dei tifosi del Verona, della città, ma anche del presidente e di tutta la società. Non ha voluto rimanere in un posto senza avere l’anima giusta per starci, i giusti stimoli. Sono convinto che sia stata una decisione fortemente sofferta, ma allo stesso tempo molto dignitosa. Gli va fatto un grande applauso".



"Non è assolutamente una 'cassanata'. Questa è la scelta ponderata di uomo maturo, che a 35 anni è consapevole delle proprie priorità. Mi dispiace perché poteva regalare ancora giocate importanti: dispiacerà ai tifosi del Verona ma anche a tutti gli appassionati di questo nostro sport. Senza la sua famiglia Antonio non ci può stare secondo me e allora ha preferito lasciar perdere soldi per avvicinarsi alla moglie Carolina e ai figli. Scelta che, ripeto, ho trovato di una grandissima maturità, e che dimostra lo spessore della persona".