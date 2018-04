Portogallo-Olanda 0-3: Cristiano Ronaldo a secco, Cancelo espulso

L'Olanda festeggia la prima vittoria del ciclo Koeman battendo il Portogallo 3-0: in Svizzera, allo Stade de Geneve, è un monologo orange sin dall'inizio visto che i lusitani vanno in svantaggio dopo soli undici minuti grazie alla prontezza di riflessi di Depay che raccoglie nell'area piccola il tiro-assist di van de Beek e lo trasforma in gol.



Raddoppio alla mezz'ora, cross teso di de Ligt che trova Babel tutto solo a centro area: la deviazione di testa batte l'incolpevole Lopes. Nei minuti di recupero del primo tempo van Dijk trova la prima rete con la maglia dell'Olanda ed è, ancora una volta, un errore nelle marcature della difesa del Portogallo. Nella ripresa arriva anche l'espulsione dell'interista Cancelo per doppia ammonizione, Cristiano Ronaldo questa volta rimane a secco e non replica il miracolo finale contro l'Egitto. Al 78' debutto per Justin Kluivert, figlio dell'ex Milan e Barcellona Patrick, entrato al posto di Depay.



Nelle altre partite Finlandia-Malta 5-0, Albania-Norvegia 0-1 e Bulgaria-Kazakistan 2-1.