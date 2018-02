Portogallo, l'arbitro chiede il Var: ma quella bandiera...

"In campo ci sono 15-20 telecamere, alcune sono precisissime per valutare le posizioni dei giocatori mentre altre no e vale la decisione dell'arbitro" ha spiegato ai microfoni di Premium Sport Paolo Silvio Mazzoleni parlando di Var, ma a volte anche 15-20 telecamere non bastano.

Un esempio di quanto affermato arriva dal Portogallo, dove durante il match tra Desportivo Aves e Boavista è accaduto un episodio tanto curioso quanto unico, una vera e propria prima storica volta: i padroni di casa, già in vantaggio 2-0, mettono a segno anche il terzo gol in posizione di probabile fuorigioco e così il direttore di gara decide di utilizzare il Var per capire se la rete sia regolare.

Tutto normale? Non proprio, perché per l'arbitro è impossibile riguardare accuratamente le immagini per colpa di un gigantesco bandierone che proprio alcuni tifosi della squadra bianconera sventolano dalle tribune e che, purtroppo per loro, impalla in continuazione la telecamera che doveva dirimere la questione. Non avendo i mezzi per cambiare la sua decisione iniziale l'arbitro assegna il gol e il Desportivo chiude definitivamente i conti. Si può parlare di primo caso della storia di un autogol dalla tribuna.