Portogallo, errore nel sorteggio: calendario da rifare

Errore, polemiche e tutto da rifare: giornata movimentata ieri per il campionato di calcio portoghese. Era il momento di sorteggiare il calendario di Primeira Liga 2018/19 ma qualcosa è andato storto in diretta televisiva costringendo la federazione ad annullare l'intero sorteggio per poi annunciare che sarebbe stato rifatto successivamente "per motivi di trasparenza".



Come si vede dalle immagini, l'incaricata a pescare le palline dai vari contenitori ha estratto un numero sei ma si è confusa mostrandolo al contrario (si nota come i loghi e le scritte siano sottosopra) e trasformandolo nel numero nove: un errore che di fatto ha reso invalida l'intera procedura. "Ci dispiace ma per motivi di trasparenza dovremo rifare tutto" ha detto Sonia Carneiro, direttore esecutivo della federcalcio del Portogallo.