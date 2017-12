Portogallo, 73 arbitri "marcano visita". Poi la retromarcia

Sommersi da accuse e proteste sulle loro prestazioni, gli arbitri portoghesi sono pronti ad incrociare le braccia dal mese di dicembre. Chiedono l'inasprimento delle misure disciplinari contro giocatori ed allenatori che infrangono i regolamenti. Così, in vista del fine settimana, 73 dei 76 arbitri abilitati a dirigere partite di serie A e serie B avevano marcato visita perché "psicologicamente non più in grado di esercitare le proprie funzioni".



Per disputare regolarmente la giornata del massimo campionato si stava pensando di ricorrere agli stessi giocatori, 'prestati' al ruolo di direttori di gara. Le regole del calcio portoghese lo consentirebbero in caso di mancanza di alternative. Ma l'Associazione portoghese degli arbitri, i cui vertici si sono riuniti in un meeting terminato all'alba, hanno differito la protesta spostandola al 15 dicembre spiegando che comunque non saranno più tollerate "insinuazioni" riguardanti il loro operato a vantaggio di determinati club o perfino la complicità in accordi di corruzione. La minaccia dello sciopero arriva dopo critiche diffuse da parte di diverse società, a seguito di errori arbitrali nel la massima divisione della lega.