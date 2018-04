Portici-Nocerina, l'allenatore fa segnare gli avversari e si dimette

Portici-Nocerina, 29esima giornata di Serie D, girone I: al 38' del primo tempo i vesuviani vanno in vantaggio con un gol di Pandolfi e gli avversari, in testa alla classifica, si infuriano perché la rete nasce dalla mancata restituzione del pallone messo fuori per consentire i soccorsi a Dieme, a terra per un problema all'occhio. Nasce una rissa, l'allenatore Maiuri (in passato anche alla Nocerina) ordina alla propria squadra di far segnare i rivali e così arriva l'1-1 di Cavallaro. Nobile gesto di fair play.



I tifosi, sugli spalti del campo neutro di Mugnano, se la prendono col tecnico e anche qualche giocatore, a dire il vero, non la prende troppo bene: un paio abbozzano contrasti senza troppa convinzione, qualcun altro fa gesti eloquenti verso la panchina. Gli ultrà del Portici lasciano il campo per protesta a fine primo tempo, la partita resta sull'1-1 e Maiuri, il tecnico sotto accusa, rassegna le dimissioni.



"Abbiamo messo in grandissima difficoltà la capolista - ha spiegato -. All'inizio del secondo tempo eravamo molto nervosi per quella situazione, ma la responsabilità è la mia, ho disposto io alla squadra di far segnare la Nocerina perché dovevamo mettere fuori la palla. Per me bisogna vincere col massimo della lealtà". La protesta dei tifosi, a quanto pare, non ha nulla a che vedere con la sua scelta: "Questa è la mia ultima partita con il Portici perché mi sono dimesso: non sono contento della gestione, di come si apre la bocca e di come si parla, io sono una persona molto rispettosa e se non c'è rispetto agisco di conseguenza. I tifosi? Certo, vedere una roba del genere (far segnare gli avversari, n.d.r.) può sembrare antisportivo, ma per me questa è enorme sportività".