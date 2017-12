Pordenone, sale la febbre Inter: appello a Fifa e Pes

Da quando il Pordenone, club che milita in Serie C, ha compiuto una vera e propria impresa battendo il Cagliari in Sardegna e staccando così il pass per gli ottavi di Coppa Italia che giocherà a San Siro contro l'Inter, in città i tifosi non stanno più nella pelle e sale vertiginosamente la febbre per la sfida alla squadra di Spalletti.

Una sfida che ad oggi supera anche la fantasia vista l'impossibilità di riprodurla virtualmente sui due videogiochi più famosi e diffusi, FIFA e PES. Proprio da ciò nasce la richiesta del club, che via Twitter ha chiesto agli sviluppatori dei due giochi, che ad oggi non ce l'hanno, di aggiungere anche la Serie C al loro archivio: "Una partita così pazza non puoi giocarla neanche alla playstation. Quando la realtà supera il virtuale. Ehy FIFA e PES, potete fare qualcosa?" hanno cinguettato da Pordenone.

La richiesta del club fa seguito ai tanti appelli di molti videogiocatori appassionati anche di Serie C: quest'anno è stata aggiunta la terza divisione tedesca nell'ultimo FIFA 18, chissà che anche i tifosi italiani possano essere accontentati a breve.