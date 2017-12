Pordenone, Colucci: "Cagliari battuto grazie al fantacalcio"

La prossima volta che la vostra fidanzata o vostra sorella vi chiederà perché perdete così tanto tempo (e a volte anche il controllo e la testa) per giocare al fantacalcio, provate a girarle il link di quest'articolo. Risponderete con le parole di Leonardo Colucci, uno che al fanta, già che siamo in tema, qualche piccola soddisfazione la regalava.



Ora fa l'allenatore del Pordenone, squadra di Serie C che l'anno scorso ha sfiorato l'impresa della promozione e in questa stagione si è regalata un viaggio a San Siro per gli ottavi di Coppa Italia, battendo il Cagliari alla Sardegna Arena. Come ci è riuscito? Ecco cos'ha detto Colucci in conferenza stampa: "Entrare nella storia è sempre bello. I miei ragazzi andranno a San Siro perché lo hanno meritato e stavolta non in tribuna, ma in campo! Per il Cagliari non era la gara della vita, per noi sì. E’ stato facile preparare la partita, i miei conoscono i calciatori rossoblù meglio di me: giocano tutti al fantacalcio…". Capite?



Il pensiero di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, di sicuro non era rivolto a un gioco dopo il tonfo della squadra e i fischi della Sardegna Arena: "Oggi bisogna solo chiedere scusa ai nostri tifosi - ha scritto il patron rossoblù su Twitter -. Voltiamo pagina e torniamo subito ad onorare la maglia".