Pordenone, Berrettoni la spara grossa: "Se battiamo l'Inter..."

Va come un treno la campagna social del Pordenone a sole 24 ore di distanza dalla (quasi) impossibile sfida di San Siro contro l'Inter capolista della Serie A. Un vero e proprio sogno quello del passaggio del turno in Coppa Italia per Berrettoni (già simpaticamente presentato, a livello statistico, come il rivale numero uno di Icardi) e compagni, per cui l'attaccante dei ramarri sarebbe pronto anche a camminare per 340 chilometri: "Faremo la nostra partita provando a giocare come sappiamo anche in uno degli stadi più importanti del mondo. Sognare non costa nulla e se vincessimo dalla gioia torneremo a casa a piedi", ha dichiarato il 36enne.

PES, che regalo al Pordenone!

"Una partita così pazza non puoi giocarla neanche alla playstation. Quando la realtà supera il virtuale. Ehy FIFA e PES, potete fare qualcosa?", aveva cinguettato il profilo Twitter del Pordenone qualche giorno fa e oggi, alla vigilia della sfida da sogno di San Siro contro l'Inter, PES ha fatto un regalo ai ramarri, assicurando anche che domani sera faranno il tifo per loro.

"Già in viaggio"