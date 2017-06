Pogba: "Uccidere un altro uomo è folle, questo non è l'Islam"

Il calcio, la vita privata e il terrorismo. Nel numero di luglio e agosto di Esquire Paul Pogba si confessa in un'intervista fiume. Ecco le principali dichiarazioni del centrocampista del Manchester United.



"Hanno detto che eravamo la squadra peggiore del mondo ma abbiamo conquistato tre trofei, quindi la gente può dire quello che vuole. Abbiamo alzato tre coppe, questo è tutto quello che so e conta: perché puoi essere la squadra migliore di tutta la terra, giocare un grande calcio e non vincere nulla. Nessuno si ricorda di te. Sono arrivato al Manchester per un sacco di soldi, sapevo che mi avrebbero giudicato per questo, ma io l'ho dimenticato dopo una settimana, sono altri che me lo hanno ricordato dandomi del sopravvalutato. Ma alla fine questo ragazzo si godrà le vacanze con le medaglie e i trofei e il prossimo anno giocherà in Champions League. Comunque so quando gioco bene o male: non c'è bisogno che altri me lo dicano. Ma i giornali devono vendere e per vendere devono parlare di me".



"Quando perdi qualcuno che ami (il padre è scomparso a meno di due settimane dalla finale di Europa League), non pensi più allo stesso modo, e per questo dico che bisogna godersi la vita, perché scorre via molto velocemente. Mio padre era un uomo molto forte, molto testardo, ha combattuto, ma alla sua età non è facile, è stato un ottimo papà e sono orgoglioso di essere suo figlio, E' stata una delle persone più divertenti che ho mai conosciuto e anche molto intelligente, perché era un professore. Non è stato facile giocare sapendo che lui era malato: in campo dovevo cancellare tutto e concentrami. Lui non ha mai lasciato che fossi triste e mi distraessi: mi diceva sempre che non c'erano scuse e bisognava lottare per i propri obiettivi".



"E' un momento complicato per un musulmano vivere a Manchester (dopo l'attentato terroristico del 22 maggio ndr) ma non possiamo arrenderci, non possiamo lasciarli vincere e smettere di vivere. Uccidere un altro essere umano è qualcosa di folle e non ha nulla a che fare con la religione, questo non è l'Islam e lo sanno tutti, non solo io".



"A 16 anni quando sono arrivato al Manchester conoscevo solo le basi della lingua inglese e non riuscivo a capire i miei compagni di squadra con il loro accento mancuniano, gli dicevo di parlare più lentamente. Ora i miei amici scherzano dicendo che mi esprimo meglio di loro... Ho lasciato lo United per giocare. Anche se ero giovane, sentivo di poter trovare subito subito spazio e non avrei potuto aspettare. Nella mia testa sapevo che sarei tornato".



"Non ho una fidanzata al momento, la mia ragazza è mia madre. Ovviamente un giorno vorrei avere una moglie e dei figli, ma al momento giusto, adesso non sarei in grado di provare i giusti sentimenti e trasmettere il mio amore a qualcuno. Quando troverò la ragazza giusta le darò tutto me stesso. Per ora voglio concentrarmi sul pallone".