Pogba, nuova squadra e nuovo ruolo: "Mou mi vuole alla Pirlo"

Il missile da fuori area con cui ha steso l'Olanda in settimana ha messo a tacere, almeno per il momento, chi lo criticava in patria, ma per il giocatore più pagato del mondo gli esami non finiscono mai e adesso Paul Pogba deve convincere anche i tifosi del Manchester United, che sicuramente si aspettavano qualcosa di più dal francese in questo inizio di campionato.

L'ex centrocampista della Juventus, in un'intervista ai microfoni del quotidiano 'A Bola', ammette i problemi di adattamento allo United e prova a spiegarne il motivo con il cambio di ruolo che gli ha "imposto" lo Special One: "Mourinho mi dà le sue istruzioni e io cerco di seguirle - ha detto Pogba - ma è un tipo di gioco diverso da quello a cui sono abituato. Il mio compito è cercare di recuperare palla, partecipare alla fase difensiva e giocare per la squadra, mi chiede di giocare un po' come Pirlo. Non sono abituato ma mi devo adattare alle sue richieste" ha concluso l'uomo da 105 milioni di euro.