Paul Pogba ha svelato con un post sul suo profilo Instagram le sue nuove scarpe: si tratta di un modello davvero particolare, sia per il nome, ovvero 'Pogboom', che per l'aspetto: gli scarpini sono infatti mimetici. Il centrocampista del Manchester United si faceva già notare prima in campo, figuriamoci adesso...

