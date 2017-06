Pogba e Bolt scatenati in discoteca: Manchester sogna lo sprint...

Sognava di indossare la gloriosa maglia del Manchester United, per ora si limita a divertirsi insieme ai suoi campioni, uno in particolare: Usain Bolt, leggenda vivente dell'atletica con la recente tripletta olimpica, si è scatenato a Capodanno insieme a Paul Pogba e ha subito voluto farlo sapere al mondo intero pubblicando un video su Instagram. "La stretta di mano vincente per il nuovo anno", ha scritto il velocista. Nel video l'ex juventino e l'atleta giamaicano si dimenano sulla pista da ballo prima inscenando una coreografia speciale e poi facendo il pieno di risate. Magari servirà a Pogba per rilanciarsi dopo i primi mesi difficili del suo ritorno a Manchester.

The winning handshake heading into New Year @paulpogba @manchesterunited Un video pubblicato da Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) in data: 31 Dic 2016 alle ore 09:12 PST