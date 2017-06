Pogba: "Donnarumma presto n° 1 al mondo, merita rispetto"

Non prendetelo per un indizio di mercato, anche se la possibilità che Donnarumma vada al Manchester United non è poi così remota. L'intervento di Paul Pogba in favore di Gigio è dettato più che altro da un importante aspetto in comune tra i due calciatori: Mino Raiola. Il procuratore dell'ex juventino è lo stesso del portiere del Milan al centro della bufera. Così il francese si è espresso con un tweet di solidarietà nei confronti del 18enne.



"Presto Donnarumma sarà il migliore al mondo - scrive Pogba -: merita solo rispetto per tutto quello che ha fatto finora. Forza Gigi". Presto i due, come detto, potrebbero essere compagni di squadra, soprattutto se il Real Madrid dovesse puntare su De Gea e il Manchester United, dunque, si ritrovasse con un portiere in meno in rosa.

Donnarumma soon best in the deserves only respect for all he's done until now #forzaGigi — Paul Pogba (@paulpogba) 19 giugno 2017