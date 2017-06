Pogba chiarisce: "La Juve è il club più importante della mia carriera"

"La Juventus è il club più importante della mia carriera professionale fino ad ora e ha un posto speciale nel mio cuore. Non mi piace che le mie parole vengano erroneamente interpretate". Paul Pogba, attraverso i suoi legali, interviene per specificare il significato di alcune sue affermazioni dei giorni scorsi che avevano fatto scalpore ("Manchester United è casa mia, sapevo che sarei tornato. E' come se fossi andato in vacanza").



Il centrocampista francese sottolinea: "Sono molto grato e felice per l'amore, la fiducia e l'opportunità che la Juventus mi ha dato. Hanno giocato un ruolo cruciale nel rendere me il giocatore che sono oggi. Alla Juventus sarò per sempre grato. Tifosi, club e città mi hanno fatto sentire a casa, mi hanno sempre sostenuto e sono fantastici. Allo stesso tempo, il Manchester è dove ho trascorso la mia infanzia, casa mia, e il club ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore"



"Farò del mio meglio per avere successo qui, per rendere il mio club e i tifosi orgogliosi di me e dei miei sogni. Io sono una persona positiva. Le cose negative sono le interpretazioni di persone negative che chiaramente non sanno chi sono o quello che ho fatto" conclude Pogba.