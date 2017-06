Pogba aggredito al ristorante da alcuni tifosi, vola anche un piatto...

Disavventura fuori dal campo per Paul Pogba. Secondo quanto riferisce il Sun, il giocatore sarebbe stato quasi aggredito all'interno dell'Akbar, ristorante indiano di Manchester, da alcuni tifosi. Nello specifico il centrocampista francese, in compagnia di amici, si sarebbe rifiutato di firmare alcuni autografi: da qui la reazione dei fan. Uno di loro ha anche lanciato un piatto contro il giocatore senza centrarlo. Il personale del locale è intervenuto immediatamente chiamando anche la polizia: all'arrivo degli agenti gli aggressori erano già scappati via.

Paul Pogba has plate THROWN at him by angry fans in Manchester restaurant https://t.co/MVRLKNHETs pic.twitter.com/hLbLk1lDSQ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 28 febbraio 2017