Podolski diventa rapper: il suo singolo spopola in Germania

Ha fatto discutere la scelta di Pablo Daniel Osvaldo di lasciare il calcio e dedicarsi al canto a tempo pieno. Ma l'ex Roma, Juventus e Inter non è il solo calciatore che ha scelto di darsi alla musica. Un altro ex Inter, Lukas Podolski, sta spopolando in Germania grazie al suo singolo rap "Liebe deine Stadt" ("Ama la tua città"), ideato dal giocatore e lanciato insieme al gruppo Cat Ballou e con il rapper tedesco, Mo-Torres.



La canzone è dedicata alle bellezze di Colonia, città e squadra del cuore di Poldi, ed è il pezzo più scaricato su iTunes. Il tutto è per una buona causa: il ricavato sarà infatti devoluto alla Lukas-Podolski Foundation, nata nel 2010 con l'obiettivo di assistere i bambini meno fortunati attraverso il mezzo più efficace, anche dal punto di vista didascalico: lo sport.



L'attaccante, oggi in forza al Galatasaray appare nel video della canzone, in cui vengono mostrati spezzoni della sua carriera da calciatore.