Pochettino: "Guardiola, commento triste: non ha avuto rispetto"

Pep Guardiola finisce sotto attacco. Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, non ha gradito le parole del collega che quindici giorni fa, dopo aver battuto il Chelsea, aveva inserito gli Spurs tra le rivali del Manchester City nella lotta al titolo, definendoli però "Harry Kane team" e sminuendo così il lavoro del tecnico.



"È stato divertente quando l'altro giorno ho ascoltato le parole di Pep, perché lo conosco molto bene - ha detto un risentito Pochettino - . Per quanto fosse eccitato dopo un'incredibile vittoria sul Chelsea, forse poteva provare a restare com'è ed essere un gentiluomo. La cosa non mi ha turbato, la prendo per quella che è, ma la verità è che non ha avuto rispetto per tante persone ed è difficile da capire, perché lui ha contribuito al grande successo del Barcellona con Messi al top e io non ho mai detto che quella fosse la 'squadra di Messi'. L'ho sempre definito Barcellona o la squadra di Pep Guardiola".



"Penso che tutti meritino di essere riconosciuti come parte del successo di squadra. Ma penso che molte persone hanno considerato quelle parole come una mancanza di rispetto per il club e per molti giocatori che sono qui è stata una situazione strana. Personalmente non l'ho presa male. Non ha mancato di rispetto a me, ma non era necessario dire quelle parole. Penso che il suo sia stato un commento triste e i giocatori ne hanno riso. Se sei un manager, dovresti mostrare qualcosa di più, no? Di essere sopra questo tipo di commenti".