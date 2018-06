Playoff Serie B, per Palermo e Frosinone sono pareggi d'oro

Tutto rimandato a Domenica sera alle 21. La prima semifinale dei playoff di Serie B tra Cittadella e Frosinone si conslude in parità e i ciociari tra quattro giorni avranno due risultati su tre per volare in finale. Al Tombolato ospiti in vantaggio al 17' del primo tempo con Luca Paganini, che devia in porta il pallone durante una mischia in area veneta, e padroni di casa che riportano in parità il punteggio grazie al guizzo di Lucas Chiaretti sul finire della frazione. Tutto rimandato alla gara dello Stirpe.

Decisivo il ritorno in casa Frosinone come lo sarà quello in casa del Palermo perché anche la seconda semifinale, quella tra i rosanero e il Venezia giocata in Laguna si chiude sul risultato di 1-1. Dopo un primo tempo condizionato dalla tensione e avaro di occasioni da rete, la partita si accende nella ripresa e precisamente al 53', quando il perfetto assist di Jajalo mette La Gumina nelle condizioni migliori per firmare il vantaggio. Siciliani vicino al raddoppio al 55’ con il destro dal limite di Trajkowski che lambisce il palo, ma due minuti dopo il Venezia pareggia: Pinato per Litteri, tocco per Marsura, tiro deviato da Rajkovic e Pomini battuto. Nel finale Coronado si divora l'occasione per il 2-1 a tu per tu con Audero, la squadra di Inzaghi, che tornava in panchina dopo la squalifica, regge fino al 90esimo, ma ora sarà costretta a vincere al Barbera per continuare a sperare nella Serie A.