Playoff serie B, eroico Carpi: passa in nove a Frosinone e vola in finale

Grande impresa del Carpi che accede alla finale dei playoff per la promozione in serie A. La formazione di Castori batte 1-0 il Frosinone nel ritorno della semifinale giocata al Matusa dopo che la gara di andata era terminata sullo 0-0.



Gli ospiti restano in 10' al 46' per l'espulsione di Struna (doppia ammonizione) e si vedono negare un rigore evidente per fallo di Fiamozzi su Di Gaudio: Gagliolo protesta vivacemente e viene espulso per doppio giallo. Allontanato dal campo anche il tecnico Castori. A 4' minuti dal termine la rete decisiva di Letizia con una punizione da 25 metri.



Il Carpi ora attende la vincente dell'altra semifinale tra Benevento e Perugia (i campani hanno vinto la gara di andata 1-0) per sapere chi dovrà sfidare per guadagnare l'accesso al massimo campionato.

MARINO: "MI DIMETTO"

Al termine del match che ha chiuso le porte della serie A al Frosinone è arrivato l'annuncio di Marino: "Mi dimetto per correttezza nei confronti della società e dei tifosi".