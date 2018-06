Playoff Serie B, Cittadella-Frosinone 1-1: si decide al ritono

Tutto rimandato a Domenica sera alle 21. La prima semifinale dei playoff di Serie B tra Cittadella e Frosinone si conslude in parità e i ciociari tra quattro giorni avranno due risultati su tre per volare in finale. Al Tombolato ospiti in vantaggio al 17' del primo tempo con Luca Paganini, che devia in porta il pallone durante una mischia in area veneta, e padroni di casa che riportano in parità il punteggio grazie al guizzo di Lucas Chiaretti sul finire della frazione. Tutto rimandato alla gara dello Stirpe.