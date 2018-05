Platini scagionato in Svizzera: "La Fifa ritiri la squalifica"

Scagionato. Innocente. Sollevato. Michel Platini ha vinto la sua prima battaglia, quella legale: l'ex fuoriclasse della Juve è stato squalificato per sei anni, poi ridotti a 4, dalla Fifa, ma la magistratura svizzera ha archiviato le accuse di corruzione nei suoi confronti. Nella fattispecie l'ex presidente della Uefa era stato sospeso fino a ottobre 2019 per un versamento fatto sul proprio conto da Sepp Blatter, allora presidente Fifa, nel periodo 1998-2002: "Il procedimento non viene condotto contro il vostro assistito", ha scritto il procuratore Redmund all'avvocato di Platini in una lettera datata 24 maggio.



"Spero che la Fifa abbia il coraggio e la decenza di ritirare la squalifica - ha dichiarato Platini - Non potete immaginare come mi sento. È incredibile. Ho pensato semplicemente che finalmente fosse uscita fuori la verità. I miei genitori hanno sempre avuto fiducia in me e dicevano che si trattava di un complotto. Ora tocca alla Fifa e alla commissione etica rivedere la loro decisione alla luce dei nuovi elementi".