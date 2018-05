Platini: "Nei Mondiali del '98 trucco per far scontrare Francia e Brasile solo in finale"

A distanza di 20 anni Michel Platini fa una rivelazione destinata a suscitare polemiche sui Mondiali del 1998. L'allore co-presidente del comitato organizzatore, in un'intervista a France Bleu, confessa che era stato usato uno 'stratagemma' per favorire una finale, definita dallo stesso Platini "da sogno", tra i padroni di casa della Francia (poi vincitori) e il Brasile di Ronaldo (andò esattamente così).



Nello specifico le due squadre vennero inserite rispettivamente nei gironi C e A di modo che, qualora si fossero piazzate al primo posto, avrebbero potuto affrontarsi soltanto nell'atto conclusivo a Parigi. Questo l'inganno utilizzato: i gironi, come stabiliscono le regole della Fifa, devono essere sorteggiati e invece in quell'occasione non andò così ma furono pilotati.



L'ex presidente della Uefa (squalificato dalla Fifa per sei anni per aver ricevuto pagamenti irregolari da Blatter) quasi con nonchalance sottolinea: "Non ci siamo preoccupati per sei anni di organizzare un Mondiale per non fare qualche piccolo imbroglio. Credete che gli altri non abbiano fatto lo stesso?".