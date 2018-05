Platini: "Nei Mondiali del '98 trucco per far scontrare Francia e Brasile solo in finale"

A distanza di 20 anni Michel Platini fa una rivelazione destinata a suscitare polemiche sui Mondiali del 1998. L'allore co-presidente del comitato organizzatore, in un'intervista a France Bleu, confessa che era stato usato uno 'stratagemma' per favorire una finale, definita dallo stesso Platini "da sogno", tra i padroni di casa della Francia (poi vincitori) e il Brasile di Ronaldo (andò esattamente così).



In realtà prima del torneo fu stabilito d'ufficio che i campioni in carica (quindi il Brasile) sarebbero finiti nel girone A mentre il Paese ospitante (quindi la Francia) nel girone C: uno stratagemma tale che, qualora si fossero piazzate al primo posto, avrebbero potuto affrontarsi soltanto nell'atto conclusivo a Parigi come poi avvenne. I gironi, come stabiliscono le regole della Fifa, devono essere sorteggiati integralmente e invece in quell'occasione non andò così. Non si può parlare di sorteggio interamente truccato ma quantomeno fu pilotato.



L'ex presidente della Uefa (squalificato dalla Fifa per sei anni per aver ricevuto pagamenti irregolari da Blatter) quasi con nonchalance sottolinea: "Non ci siamo preoccupati per sei anni di organizzare un Mondiale per non fare qualche piccolo imbroglio. Credete che gli altri non abbiano fatto lo stesso?".