Platini: "Il Var non porta giustizia, Ronaldo non lo capisco"

Michel Platini non abdica. Non ancora. Il calcio l'ha "abbandonato", lui spera di riprenderselo. E, come titola l'Equipe, difende "il suo gioco" scagliandosi contro la Var. "È un video raffazzonato, non porta maggior giustizia - spiega l'ex presidente Uefa -. Prendete la finale dei Mondiali: c'era la Var, eppure sul primo gol francese segnato su punizione, per me, non c'era il fallo dei croati. Poi, sul secondo gol, è la regia che avverte l'arbitro, il quale diventa una specie di marionetta".



Platini insiste parlando del rigore assegnato per mani di Perisic: "C'era o non c'era il mani del croato? A velocità reale, e anche alla moviola 'normale' sicuramente no, ma con la lente della supermoviola, che allunga fino a 15" un'azione durata un millesimo, allora sì, alla fine l'arbitro vede qualcosa e fischia il rigore. Tutta la Croazia protesta per il mani involontario e tutta la Francia per il fallo volontario: dov'è il progresso, dov'è la giustizia? È sempre interpretazione".



Platini ha poi parlato anche dell'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juve: "Ho trovato strano che, a 33 anni, abbia lasciato il 'suo' Real Madrid, col quale ha vinto tre Champions, per tentare una nuova avventura. Io a 32 anni avevo molti club che mi volevano ancora, ma ho smesso, perché ero stanco. Lui, a quanto sembra, non lo è. Ma è la Juventus che l'ha contattato, o il suo agente Mendes che ha contattato la Juventus? Non riesco a capire tutta questa operazione".