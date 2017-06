Andrea Pirlo non rinuncia al pallone nemmeno in vacanza. Il centrocampista del New York City ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto davvero particolare: l'ex giocatore di Milan e Juventus calcia infatti una punizione... con il sole ("fireball"), sfruttando un suggestivo effetto ottico. Si tratta dell'ultima magia, questa volta fuori dal campo...

