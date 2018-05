Pirlo, notte pazza dopo l'amichevole del ritiro

Dopo lo spettacolo della Notte del Maestro, la festa per l'addio al calcio di Andrea Pirlo non si è certo esaurita a San Siro. L'ex centrocampista, con i compagni più stretti, si è recato in un locale a far festa fino a tardi. Si parte con Gattuso che cerca di coinvolgere Ambrosini: "Basta urlare, vieni qui.. ti stai pomiciando col palo??", il trio viene affiancato da Paolo Maldini che ringrazia Pirlo mentre gli altri lanciano baci. Ambrosini sprona il Maestro visto il grado alcolico della serata: "Sei in grando di fare un discorso serio?" e lui risponde "Lo faccio in inglese, ho giocato in America! Si va avanti fino alla mattina!" mentre Gattuso gli sistema i capelli.