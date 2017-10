Piqué: "Mi sento catalano: se sono un peso lascio la Nazionale"

Un Piqué in lacrime parla ai cronisti dopo la partita contro il Las Palmas giocata a porte chiuse per le vicende legate al referendum indipendentista in Catalogna. "Sono e mi sento catalano. Sono orgoglioso dei catalani e del modo meraviglioso in cui si sono comportati durante il referendum, come del resto hanno fatto per tutti questi anni dove non c’è stato nessun atto di violenza. È dovuta intervenire la guardia civile (le cariche ai seggi hanno provocato centinaia di feriti ndr). Quando si vota si può votare sì, no o scheda bianca, ma l’importante è votare. Quando c'era il Franchismo la gente non poteva votare: questo è un diritto che si deve difendere" ha sottolineato il difensore del Barcellona, che domenica mattina si era recato alle urne.



Il centrale non chiude a una clamorosa ipotesi: "Credo di poter continuare a giocare nella Spagna, anche perché penso che molta gente è contraria a quello che sta succedendo in Catalogna e crede nella democrazia. Però se l’allenatore o qualcuno della federazione crede che sono un problema o do fastidio non ho nessuna difficoltà a fare un passo indietro e lasciare la nazionale prima del 2018. I comportamenti della polizia parlano da soli, non si possono comportare così, le immagini parlano da sole, ciò che si è visto in tv è una vergogna. Quella di oggi è stata la peggiore esperienza professionale di tutta la mia vita".