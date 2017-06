Pippo Inzaghi, ti vuole l'Albania: forse lascia il Venezia

"Ciao Pippo, ti va di venire in Albania?". Una conversazione con queste parole non c'è ancora stata, ma presto potrebbe diventare realtà. Perché una telefonata è arrivata, quella sì, a Tullio Tinti, procuratore di Pippo Inzaghi e dall'altro lato c'era un dirigente della federcalcio albanese, o comunque un intermediario. Perché al momento, di fatto, la panchina delle Aquile è rimasta vuota dopo l'addio di De Biasi e va trovato un sostituto.



Inzaghi, dunque, ha ricevuto l'allettante proposta: guidare una nazionale. Il problema è che lui non è libero: ha appena portato il Venezia dalla Lega Pro alla Serie B e lasciare la panchina che lo ha visto ottenere il primo trionfo tra i grandi (con la Primavera del Milan aveva già ottenuto dei successi) non sarà facile. Così Pippo ci penserà in questi giorni anche se il tempo per riflettere non è molto: l'Albania è ormai fuori dai giochi per la qualificazione al Mondiale, il Venezia però deve programmare la prossima stagione. Chissà se l'idea di sfidare la sua Italia il 9 ottobre spingerà Pippo lontano dalla laguna.