Pioli: "Simeone? Io alleno l'Inter e lui l'Atletico Madrid"

Giovedì sera l'Inter giocherà la sua ultima gara in Europa League: i nerazzurri affronteranno lo Sparta Praga allo stadio Meazza, già certi dell'eliminazione dopo il ko in Israele contro l'Hapoel Be'er Sheva. Alla vigilia del match contro la formazione ceca, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa: "Sarà un'occasione per i ragazzi che hanno giocato meno, per tornare a vincere e onorare una competizione europea. Futuro? Non è sfumato tutto, purtroppo è sfumata l'Europa League, un torneo importante, e la squadra l'anno scorso aveva lavorato per qualificarsi. Non siamo neanche a metà stagione e ci sono tanti punti a disposizione, dobbiamo rincorrere ma abbiamo le potenzialità per vincere tante partite. C'è anche la Coppa Italia, dobbiamo lavorare e credere in noi stessi".



L'allenatore nerazzurro ha commentato anche le dichiarazione di Diego Pablo Simeone in merito alla possibilità di vederlo un giorno sulla panchina dell'Inter: "Io credo solo che la cosa reale è che io alleno l'Inter e Simeone l'Atletico, entrambi dobbiamo rimanere concentrati e pensare al nostro lavoro. Sono molto determinato e voglioso di far bene. Sappiamo di aver sbagliato l'approccio a Napoli, una lezione per il futuro dopo i segnali positivi delle precedenti gare. Siamo distanti, ma c'è potenziale per fare bene. Ma dobbiamo cominciare da subito a tornare a vincere, domani sera e domenica".