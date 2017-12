Pescara, Zeman: "Mi ero dimesso a settembre. Poi la società mi ha convinto a restare"

"L'1 settembre scorso mi ero dimesso da allenatore del Pescara perché c'erano troppi giocatori in rosa, 42. Non erano arrivati i calciatori che avevo richiesto. Poi sono stato convinto a restare dalla società". La clamorosa notizia è stata rivelata dallo stesso tecnico biancazzurro Zdenek Zeman nel corso della consueta conferenza stampa per la presentazione della gara di domenica alle 17:30 all'Adriatico contro il Novara.



Il boemo ha parlato anche dei rapporti con il patron Sebastiani: "Con il presidente mi trovo bene a tavola. Calcisticamente abbiamo delle idee diverse. Il rapporto con lo spogliatoio? I giocatori cercano un allenatore amico. Io sono venuto qui a Pescara per lavorare". Attualmentegli abruzzesi, reduci da due sconfitte e un pareggio negli ultimi tre turni, occupano la 17esima posizione in classifica con 21 punt conquistatii in 18 giornate.