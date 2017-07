Pescara, Zeman alla Juve: "Scudetti revocati esposti, non si giochi allo Stadium"

Zdenek Zeman è tornato a parlare di Calciopoli e di doping. Al Corriere della Sera, il tecnico del Pescara chiede che non si giochi più all'Allianz Stadium della Juventus dove vengono esposti anche gli scudetti revocati dalla giustizia sportiva dopo i fatti del 2006: "Sarebbe normale invervenire e non giocare più in quell'impianto. Io rispetto da sempre le regole: quando sono stato squalificato per tre mesi ho accettato la cosa senza protestare".



Il boemo ribadisce che le sue parole nella lotta al doping lo abbiano penalizzato: "Ho detto che il sistema era sbagliato ma poi chi la pensava come me si è successivamente schierato con quel sistema. Chiaro che sono stato penalizzato ma non me ne pento. Avevo offerte da Real e Barcellona, però sono contento che France Football mi abbia inserito tra i 30 allenatori più importanti della storia".



Chiusura su Totti e Roma: "Francesco ha smesso perché lo hanno deciso altri, Di Francesco lo vedo bene ma devono lasciarlo lavorare".