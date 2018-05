Perugia, Nesta allenatore: farà i playoff

Alessandro Nesta è il nuovo allenatore del Perugia. La notizia è stata ufficializzata dalla società: l'ex difensore l'ex difensore di Lazio, Milan e della nazionale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2018 e guiderà la formazione biancorossa, che con una giornata di anticipo sa già di aver chiuso il campionato di Serie B all'ottavo posto. Per Nesta sarà la prima esperienza in Italia dopo quella al Miami FC, negli Stati Uniti.



La società ha deciso di esonerare Breda dopo il pareggio di sabato col Novara e ha subito pensato a Nesta che ha trascorso la mattinata nella sede del Perugia impegnato nel disbrigo di diverse pratiche. Alle 16 sarà in campo per guidare l'allenamento: il Perugia ha già ottenuto matematicamente il diritto a disputare i playoff per la promozione in A, dove sfiderà la quinta classificata. Prima, però, Venerdì sera Nesta guiderà la squadra nella trasferta di Empoli, nell'ultima giornata di campionato.

L'ANNUNCIO

"La società Ac Perugia calcio comunica di avere affidato l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra ad Alessandro Nesta fino al 30 giugno 2018. Mister Alessandro Nesta si avvarrà della collaborazione del vice allenatore Lorenzo Rubinacci e del preparatore atletico Mirco Spedicato".