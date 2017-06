Perugia, l'autobus ufficiale noleggiato ai tifosi della Juventus

Sabato mattina la Perugia calcistica si è svegliata con una (piccola) polemica: l'autobus ufficiale del club umbro, infatti, era stato noleggiato a un club di tifosi della Juventus per dirigersi a Torino in vista del derby della Mole.



Il tutto all'oscuro del Perugia stesso, visto che la colpa è dell'autonoleggio (azienda proprietaria della vettura), tanto che la società biancorossa ha dovuto emettere un comunicato per chiarire: "L’AC Perugia Calcio comunica di essere totalmente all’oscuro del noleggio avvenuto in data odierna del pullman ufficiale della prima squadra da parte della azienda Autonoleggi Bevilacqua ad un gruppo di persone recatesi a Torino per assistere ad una gara di calcio".



Nella nota, anche le scuse dell'autonoleggio: "La Autonoleggi Bevilacqua, azienda proprietaria del pullman ufficiale della prima squadra, affianco del club biancorosso ormai da anni e suo primo tifoso, avendo contribuito durante la stagione calcistica a molteplici attività di solidarietà nei confronti dei territori colpiti dal terremoto, intende scusarsi di cuore con tutti i tifosi biancorossi per l’inappropriato utilizzo del mezzo. Autonoleggi Bevilacqua, sinceramente costernato per l’accaduto tiene a precisare che l’episodio non si ripeterà mai più".

IL PRESIDENTE SANTOPADRE: "QUEL BUS E' STATO VIOLATO"

In merito alla vicenda dell'autobus è arrivato anche il colorito intervento del presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre: "Caro Bevilacqua ti voglio bene, hai fatto tanto per noi e sopratutto per le persone che hanno avuto meno fortuna questa estate, ma ti voglio dire una cosa e te la dico col cuore DATTE NA' SVEGLIATA! Quel pullman non lo vogliamo più, stacca tutti gli adesivi perché a Latina andremo con un altro, ormai quello è stato violato. Perugia perdona ma non e' co***ona, non lo fare accadere più".