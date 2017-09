Perugia, Han diserta la Domenica Sportiva: "Si è chiuso in albergo"

E' stato la vera sorpresa di questo inizio di campionato in Serie B, con 5 gol ha trascinato il Perugia in vetta (13 punti, come il Frosinone, ma con la miglior differenza reti) e in virtù di ciò Kwang Song Han, attaccante del Grifo in prestito dal Cagliari, era stato invitato alla Domenica Sportiva e sarebbe dovuto essere il protagonista della trasmissione di Rai Due.

Il condizionale in questo caso è d'obbligo, perché di fianco al presidente del club umbro, Massimiliano Santopadre, c'era invece solo una sedia vuota. “Mi scuso subito se sono solo questa sera“, ha detto il patron dei biancorossi, che incalzato dalle domande di Riccardo Cucchi ha spiegato: “Il ragazzo è qui a Milano, ma è chiuso in albergo. Ha 18 anni (19 compiuti due settimane fa in verità, ndr) e non se l’è sentita. Deve crescere ancora per ciò che riguarda le vicende extra-campo…“.

La versione dei fatti fornita da Santopadre, però, non sembra bastare a Cucchi, che insiste: “Scusi se le chiedo di essere ancora più preciso. Ma è possibile che questa sera Han non sia qui perché nordcoreano? Io sono malizioso, c’entra qualcosa il fatto che il ragazzo sia della Corea del Nord?“, chiede il conduttore alludendo alla situazione delicata che sta vivendo Pyongyang. “No – risponde il presidente del Perugia – nessuna pressione da lì. Vedrete, il ragazzo sta crescendo e tra un po’ cambierà atteggiamento anche su questi aspetti. È un ragazzo straniero, che ancora capisce molto poco la lingua italiana, a cui non piace essere esposto mediaticamente: a poche ore dalla trasmissione mi ha chiesto di non venire. L’ho visto in quelle condizioni e non me la sono sentita di portarlo”.

Tra i due si inserisce Tardelli, che lapidario commenta: "Bisogna insegnare a questo ragazzo che deve venire a parlare perché i tifosi lo vogliono. Fa male al calcio”.