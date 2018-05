Perugia, esonerato Breda: Nesta in pole per sostituirlo

Nonostante l'1-1 contro il Novara che ha significato la qualificazione ai playoff di serie B, il Perugia ha scelto di esonerare Roberto Breda: troppo misero il bottino di tre punti nelle ultime cinque partite, il club umbro forse ha avuto paura che l'andamento lento si ripercuotesse anche nelle prossime settimane rischiando di non potersi giocare al massimo le chance di promozione in serie A.



"La società A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Roberto Breda. A lui e al vice Carlo Ricchetti vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. Entro la giornata di lunedì 14 maggio sarà comunicato dal Club il nome del nuovo responsabile tecnico della prima squadra" si legge sul sito ufficiale del Perugia.



In realtà sembra già chiaro il sostituto di Breda: dovrebbe essere Alessandro Nesta, che proprio oggi era in tribuna al Renato Curi per seguire la partita contro il Novara, con un contratto sino a fine stagione. L'ex difensore di Lazio e Milan è reduce dall'esperienza con il Miami FC, terminata lo scorso novembre quando rassengò le dimissioni.