Pepito Rossi, che sfortuna! Il ginocchio fa di nuovo crac

Non c'è pace per Giuseppe Rossi. Dopo la splendida tripletta segnata settimana scorsa che sembrava aver sancito la rinascita del talento italiano, nuovo infortunio al ginocchio destro per l'attaccante del Celta Vigo, uscito in lacrime al 35' del primo tempo della sfida con l'Eibar.

Si teme la nuova rottura del legamento crociato (Pepito è già stato operato quattro volte) e le parole del medico del club non lasciano sicuramente spazio all'ottimismo: "Quello che ci preoccupa di più sono le sue sensazioni: faremo una risonanza e vedremo - ha detto il dott. Cota - Può essere un infortunio grave, ci ha detto che ha sentito un crac al ginocchio. Vogliamo fare la risonanza oggi, per avere i risultati tra stasera e domani".

E' una carriera incredibilmente funestata dagli infortuni quella di Giuseppe Rossi, che per qualità e talento avrebbe sicuramente potuto raggiungere altri livelli. In questa stagione ha segnato 6 gol in 28 presenze tra Liga ed Europa League con il club spagnolo e proprio quando stava rientrando in forma ecco il nuovo stop. Si attendono aggiornamenti, ma la preoccupazione è tanta.