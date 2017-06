Pelé: "Un giorno morirò ma il mio mito è immortale"

"Pelé è immortale ma Edson un giorno morirà". Riflessioni a cuore aperto di Edon Arantes do Nascimiento, l'uomo dei mille e più gol, l'atleta che da sempre si contende il titolo di miglior calciatore della storia con Maradona. O' Rei, parlando della tragedia della Chapecoense, si è fermato a pensare al futuro che per forza di cose non è infinito: "Credo che dobbiamo affrontare la morte come una cosa naturale e credere in Dio. Perché quando Lui chiama, non importa chi siamo o dove ci troviamo".