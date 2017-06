Pelè: "Dybala non è così forte come dicono"

Il giudizio, netto, certamente aprirà numerose discussioni, soprattutto perchè arriva da una divinità del calcio. Parlando a una trasmissione televisiva brasiliana, Pelè demolisce Dybala: "Non è così forte come dicono". Per O'Rey la Joya sarebbe lontana anni luce da Maradona: Dicono che potrebbe essere il suo erede ma l'unica cosa che hanno in comune è il fatto di calciare con il piede sinistro".



Parole trancianti che arrivano dopo l'amichevole in Australi che ha visto il Brasile uscire sconfitto 1-0 contro l'Argentina (Dybala ha giocato senza incidere): "Credo che il Brasile abbia fatto una buona gara, ha avuto le sue occasioni e il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto".