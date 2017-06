Paura in Cina: in fiamme lo stadio dello Shanghai Shenhua

Tragedia sfiorata in Cina questa mattina. Lo stadio "Hongkou", dove gioca le gare casalinghe lo ​Shanghai Shenhua di Tevez e Guarin, ha preso letteralmente fuoco per cause ancora ignote e da accertare. Come si vede dal video, le fiamme hanno invaso tutto l'impianto, ma almeno secondo gli ultimi accertamenti non ci sarebbero danni al prato da gioco. Fortunatamente non ci sono state vittime, ora resta da capire dove si svolgeranno le prossime partite dello Shanghai Shenhua, una delle favorite alla vittoria finale della Super League.