Paura a Istanbul, bomba vicino allo stadio del Besiktas: 38 morti e 166 feriti

Torna la paura a Istanbul e ancora una volta viene coinvolto il mondo del calcio. Un paio d'ore dopo il fischio finale di Besiktas-Bursaspor, terminata 2-1 per i padroni di casa, un'autobomba è esplosa vicino a un furgone delle forze speciali di polizia stanziate al di fuori della Vodafone Arena e un altro ordigno è deflagrato nel vicino parco Gezi a piazza Taksim (come chiarito il ministro degli Interni Suleyman Soylu).

Il bilancio provvisorio parla di almeno 38 morti (tutti agenti di polizia) e 166 feriti, tra i quali anche alcuni civili. A riferirlo sono fonti interne alla Sicurezza turca, colpito un gruppo di agenti che stava lasciando la zona dello stadio a bordo di un autobus. La deflagrazione, riferisce la rete qatariota al Jazeera in turco, è avvenuta alle 22,28 locali (le 21,28 in Italia).

La Cnn turca sostiene che i poliziotti in assetto anti-sommossa sarebbero stati il vero obiettivo dell'attentato. Il Bursaspor invece annuncia che non ci sarebbero feriti fra i suoi tifosi (l'autobomba era vicina al settore ospiti). Il ministro dello sport Akif Cagatay Kilic ha parlato di "crudele attentato terroristico, che vuole minacciare l'unità della nazione". Le autorità hanno disposto il divieto di diffusione di notizie sulla vicenda, come accade sempre in seguito ad un attentato in Turchia. Il presidente Recep Tayyip Erdogan, che si trovava a Istanbul al momento dell'attacco, segue gli sviluppi in contatto con il primo ministro e il capo della polizia.

Al momento non c'è stata alcuna rivendicazione, ma la pista principale sarebbe quella del terrorismo curdo: sia il Pkk sia gli scissionisti del Tak, infatti, utilizzano la tattica dell'autobomba per colpire le forze di sicurezza turche. A far cadere la pista Isis il fatto che i terroristi abbiano atteso il deflusso dei tifosi del Bursaspor per agire, evitando così deliberatamente di colpire i civili e causare un'autentica strage.

Patlama anı amatör kameraya böyle yansıdı. #patlama pic.twitter.com/YniRkDWuKX — Beşiktaş çArşı (@BesiktascArsi) 10 dicembre 2016