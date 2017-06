Pato: "Qualcuno al Milan mi disse che non sarei più riuscito a giocare"

Ha lasciato il Milan nel gennaio del 2013 ma Alexandre Pato, a distanza di più di 4 anni, è ancora molto legato ai colori rossoneri. L'attaccante brasiliano, ora in forza nella squadra cinese del Tianjin Quanjian, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport commenta il recente passaggio delle quote della società di via Aldo Rossi: "Non so chi siano di preciso i nuovi proprietari, ma posso dire che qui c'è una grande passione per il calcio. Lo studiano e hanno denaro da investire. Ho giocato nel Milan di Berlusconi, con cui ho avuto un rapporto molto stretto, se il Milan è così amato nel mondo è grazie a lui. Però il club aveva bisogno di un investimento importante. Sono contento che siano già entrati e stiano facendo acquisti. Qui si parla molto del Milan: vorrei che tornasse quello di 5-6 anni fa".



La punta torna poi sull'addio al Milan: "Berlusconi per due volte ha cercato di trattenermi. La prima nel gennaio 2012: non andare al Psg non fu una mia scelta. Il presidente mi chiamò mentre facevo colazione e mi disse 'Tu non andrai via, sei il nostro simbolo'. Ho rispettato la sua volontà". La partenza fu solo rinviata di 12 mesi: "Continuavo ad avere problemi fisici. Per Berlusconi ero sempre incedibile, ma andai da lui e lo convinsi. Gli dissi che era per il mio bene. Dovevo ritrovare fiducia nel mio corpo. Qualcuno, anche nel Milan, mi disse che non sarei più riuscito a giocare, ma io sapevo che non era così. Dovevo cambiare modo di allenarmi e i tempi di recupero. Al Corinthians in 20 giorni mi hanno modficato la preparazione e ho ricominciato a stare bene".



Il Belpaese nel passato e anche nel futuro di Pato? "Sono innamorato dell'Italia: oggi sto bene qui in Cina e sono felice di contribuire a questo progetto di sviluppo del calcio, in futuro chissà. Dire di sì all'Inter? Perchè no? Sono un professionista".