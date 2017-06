Partizani, Moggi: "Il calcio è la mia droga, lo faccio per amicizia"

Il Partizani Tirana, nella giornata di giovedì, ha ufficializzato la collaborazione con Luciano Moggi: l'ex dg bianconero sarà consulente per il club di prima divisione albanese. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, queste le parole che avrebbe pronunciato Moggi a squadra e dirigenza: "Sono contento di essere qui con voi, attraverso i miei collaboratori ho già abbastanza informazioni sui giocatori. Conosco il clima del derby, queste sono partite in cui devi dare l'anima e vi auguro di vincere".



Poi ha parlato del rapporto con il presidente del Partizani: "Gli do una mano con i giocatori, mi chiede un parere e io glielo riferisco: tutto qui. Tra l'altro è una cosa che faccio già da mesi, sono stato a Tirana qualche volta. Se vengo pagato? Vedremo, non so se il mio amico Gazment mi riconoscerà qualcosa in nome della nostra amicizia, ma solo se le cose andranno bene e i miei consigli gli saranno stati utili. Nulla di richiesto. Non è un lavoro".



Infine, su questo nuovo ruolo: "Non ho vincoli particolari, non ho firmato niente di preciso: è solo una consulenza d'amicizia. Il calcio è la mia droga, mi piace restare aggiornati, informarmi come tutti sanno".

"PORTO IL PARTIZANI IN CHAMPIONS. RADIATO? NON SONO DIRIGENTE"

In aggiunta, Moggi ha anche parlato a Libero: "L'obiettivo è centrare le coppe europee, magari la Champions per i preliminari". Sulla radiazione: "Qui si tratta di Federcalcio albanese e non di Figc, inoltre non sono tesserato e non faccio il dirigente. A quanti tirano fuori la storia della radiazione, vorrei ricordare di essere in attesa della sentenza della Corte di Strasburgo". La Juventus rimane nel cuore: "Ho detto di prendere come modello Vinovo e l’esperienza che abbiamo avuto con lo Stadium: l’impianto all’avanguardia teatro degli ultimi anni di successi della Signora è stato disegnato e concepito su input della tanto vituperata Triade".