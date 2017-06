Parma, Lucarelli supereroe: ora la Serie B è a un passo

La prima foto di Alessandro Lucarelli che trovate su Twitter dopo la sfida col Pordenone lo ritrae con la maglia del Parma al posto di quella di Superman e una giacca pronta ad essere strappata. Fotomontaggio, ma non più di tanto. Perché agli occhi dei tifosi, più che la realtà, conta quello che senti dentro. E il rigore trasformato che ha mandato il Parma nella finale playoff trasforma il capitano in un vero supereoe.



Il simbolo della rinascita di Parma, capace di ripartire dai dilettanti dopo il fallimento, a quasi 40 anni (li compirà a luglio) è un passo da un altro piccolo grande sogno: la promozione in serie B. I gialloblù, al momento, sono in finale, pronti a sfidare la vincente tra Alessandria e Reggiana. L'ultimo ostacolo superato è stato il Pordenone, che si è arreso solo ai rigori (6-5): la gara, giocata al Franchi di Firenze, è finita 1-1 dopo i tempi supplementari. Al vantaggio del Parma con Scaglia al 15' del primo tempo, ha risposto Marchi per il Pordenone al 35' della ripresa. Nella lotteria dei rigori, protagonista il portiere del Parma Frattali, che ha neutralizzato il rigore di De Agostini. Dal dischetto, poi, l'ultimo tiro vincente lo ha segnato Lucarelli che ha regalato la finale, in programma sabato 17, sempre a Firenze, alla squadra di D'Aversa.