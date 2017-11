Parma, Lizhang si presenta: "Diventeremo dei giganti"

"So che a questo tipo di conferenze i presidenti solitamente fanno grandi proclami, io voglio stare con i piedi per terra e lavorare con i fatti. Il Parma ha fatto grandi cose in questi anni passando dalle Serie D alla B ed io non posso che sperare di poter un giorno coronare il sogno di ritornare in Serie A. Ma dobbiamo dimostrarlo con i fatti non a parole". È questa la prima presentazione ufficiale ai tifosi di Jiang Lizhang, da mercoledì nuovo presidente del Parma Calcio.

Lizhang con la sua società ha rilevato il 60% del capitale azionario del club investendo sino a questo momento 15 milioni di euro. Oggi la sua prima conferenza stampa da dirigente del club emiliano allo stadio Tardini e la promessa di dare alla società crociata "una crescita strutturale e solida nel tempo attraverso soprattutto due pilastri fondamentali come il centro sportivo di Collecchio e lo stadio Tardini. Poi ci potranno essere incidenti di percorso come sconfitte o altri infortuni, ma noi puntiamo ad una crescita costante".

Il numero uno del colosso cinese Desports, leader in Cina nel campo dello sport business, ha poi sottolineato come "a Parma fortunatamente non si parte da zero. Complimenti a chi ha fatto un ottimo lavoro sino ad oggi; abbiamo un ottimo staff dirigenziale e tecnico. E per questo il mio ingresso non porterà ad una rivoluzione. Sono contento che Nuovo Inizio (la società che detiene il 30% del capitale azionario formata dai maggiori imprenditori di Parma) e Parma Partecipazioni Calcistiche (azionariato popolare con il 10%) restino all'interno del club. serviranno a mantenere ancora di più il legame con la città e con la tifoseria".

Poi l'ultima promessa. "Con uno sforzo comune da parte di tutti, diventeremo dei giganti per ritornare a competere in serie A - ha concluso Jiang Lizhang - Il nostro sarà un futuro pieno di sorprese e di gioie".