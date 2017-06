Parma, Ghirardi: "Leonardi e Taci, ecco la verità"

Recentemente Pietro Leonardi è tornato a parlare di Parma, dopo due anni di silenzio conseguenti al crac della società emiliana. L'ex ds ha raccontato a Repubblica di come avesse trovato, al suo arrivo, "un Parma già spolpato, con 100 milioni di debiti. In parte per la gestione Tanzi ma in parte per campagne acquisti scriteriate della gestione Ghirardi con passivi di 30 e 40 milioni di euro a stagione".



In merito a queste dichiarazioni è arrivata, tramite una nota degli avvocati Bonati e Lojacono, la risposta dell'ex presidente: "Il Tribunale di Bologna ha individuato il momento dell'insolvenza nel novembre 2014, il che significa che Leonardi ha amministrato per 4 anni prima che si verificasse una situazione di dissesto economico e il fallimento è stato dichiarato quando il signor Ghirardi non era più socio né presidente".



La nota continua: "Il signor Ghirardi ha ceduto il Parma ad un imprenditore (Taci, ndr) con disponibilità economiche notoriamente più che adeguate a consentire alla Società la prosecuzione della sua attività. Non si può dire altrettano del signor Manenti, cioè di colui al quale il signor Taci ha ammesso di aver deciso di vendere le partecipazioni del club". Infine: "L'unica causa per danni intentata rispetto all'operazione di cessione è quella promossa dal signor Ghirardi contro il signor Taci e non viceversa".