Parma, Crespo nuovo vicepresidente: "Scriveremo la storia"

Hernan Crespo è ufficialmente il nuovo vicepresidente del Parma, di cui è stato bandiera come giocatore.



"La Società Parma Calcio 1913 comunica, in seguito al CdA che si è svolto venerdì pomeriggio - spiega una nota del club -, di aver conferito la nomina di Vicepresidente a Hernan Crespo, indimenticato crociato del secolo, e al parmigiano Giacomo Malmesi, avvocato e socio fondatore di Nuovo Inizio S.r.l.. Crespo e Malmesi, ricopriranno il ruolo rivestito fino al termine della scorsa stagione da Marco Ferrari - che resta azionista di Nuovo Inizio S.r.l. - al quale la società crociata rinnova il ringraziamento per l'eccellente lavoro svolto".



Su Twitter, Crespo ha commentato così: "Grazie: con passione, umiltà e amore scriveremo ancora la storia"

Grazie agli azionisti del #Parma per la nomina. Con passione, amore e umiltà continueremo insieme a scrivere la storia. Ancora una volta. pic.twitter.com/DBzZ4caQsv — Hernan Crespo (@Crespo) 28 luglio 2017