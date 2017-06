Parma cinese: ufficiale, il 60% sarà di Desports, Crespo vicepresidente

Anche a Parma si parlerà un po' di cinese allo stadio. Dopo avere acquisito nei giorni scorsi il 30% del pacchetto azionario, è imminente il passaggio della maggioranza del club al gruppo cinese Desports. L'operazione è stata di fatto confermata oggi dall'attuale vicepresidente della società Marco Ferrari che ha spiegato come la finalizzazione dell'operazione è prevista per la prima settimana di luglio.



"Abbiamo incontrato un imprenditore cinese, il presidente del gruppo Desports. È molto giovane ma è conosciutissimo in Cina. L'accordo su cui abbiamo lavorato rispetta un cardine per noi essenziale: la multiproprietà. Nelle scorse settimane ha acquistato il 30%, mentre nelle prime settimane di luglio salirà al 60%. Nuovo Inizio (la cordata che nel 2015 fondò la società nata dalle ceneri del fallimento) resterà al 30%, mentre l'azionariato popolare (PPC, n.d.r.) al 10%. Il cda avrà 9 membri: 3 di Nuovo Inizio, 1 di PPC. La prima settimana di luglio i cinesi saranno a Parma per chiudere la seconda tranche dell'operazione". Nel nuovo club Hernan Crespo sarà vicepresidente.



Intanto Antonio Cassano apre alla possibilità del ritorno: "Nessuno mi ha chiamato ancora, ma una porta aperta la lascio. In Serie A posso fare ancora la differenza anche se sono fermo da un anno, in B giocherei solo a Parma"