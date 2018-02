Paraguay, presidente a letto col giocatore. E gli strappa il contratto

Storia di un amore nascosto, storia di una coppia in crisi, storia di un presidente e di un calciatore prima amanti, poi nemici. Antonio Gonzalez è il patron del Rubio Ñu de Luque, club paraguayano; Gabriel Bernardo Caballero un giocatore della stessa squadra. Su Facebook sono spuntate le foto intime della coppia, immortalata nello stesso letto, l'uno appoggiato al petto dell'altro, e subito dopo è scoppiato il caos, al di là dello scandalo creato in sé dalle immagini.



Gonzalez ha pubblicato due video su Facebook nei quali attaccava innanzitutto l'agente del giocatore coprendolo di insulti e poi l'atleta stesso:"Sarò onesto - ha spiegato -, per me Bernardo Caballero era una persona speciale. Sì, era il mio compagno e godeva di ogni privilegio. Ha guidato macchine che mai si sarebbe sognato. Poi improvvisamente ha chiesto di andarsene perché ha incontrato una vecchia pazza (Valentin, il procuratore di Caballero, ndr)". Poi la scenal cult del video nel quale strappa il contratto del giocatore: "Ecco, questo è il tuo contratto, credi di prenderti gioco di me? Dimenticati di giocare a calcio".