Paolo Rossi: "Finalmente in serie A si rivedono i bomber"

I primi 60 anni di Paolo Rossi non possono che essere all'insegna dei bomber: "Finalmente in serie A sono tornate le punte vere, se ne sentiva il bisogno - le parole a Premium Sport nel giorno del suo compleanno -. Tra tutti quelli nel campionato italiano mi piace soprattutto Dybala, per la qualità che dà e per il suo comportamento dentro e fuori dal campo. Apprezzo Higuain e Bacca, anche se Icardi è probabilmente più decisivo perché i nerazzurri sono un po' più legati all'argentino rispetto alla Juventus che ha una squadra globalmente forte. Più indietro Milik ma solo perché il Napoli è organizzatissimo, la squadra di Sarri è quella che gioca meglio".



Tra gli attaccanti italiani, fari puntati su Verdi e Belotti: "Mi incuriosiscono, anche se spesso gli allenatori gli chiedono un lavoro difensivo supplementare. Non credo ci sia una colpa del calcio italiano su questa presunza mancanza di bomber, sono cicli. E comunque, prima di proporli stabilmente per la Nazionale, devono fare un po' di esperienza: non basta segnare tre gol per vederli sempre titolari con la maglia azzurra. Lo stesso discorso vale per Balotelli: è come fosse sempre in stazione ma non riesce mai a prendere il treno, deve dimostrare continuità".